Meteo, pioggia tutti i giorni ma... Giuliacci, quando finisce il maltempo

Una lunga fase piovosa sta attraversando buona parte dell'Italia. In base alle ultime previsioni meteo e tendenze per i prossimi giorni del colonnello Mario Giuliacci la settimana in corso vedrà maltempo e "pioggia praticamente tutti i giorni", si legge in un articolo pubblicato sul sito MeteoGiuliacci che spiega come non mancherà neanche la neve seppur in quota.

Per la giornata di oggi, martedì 27 febbraio, si prevedono "piogge diffuse al Nord, con nevicate sulle zone alpine al di sopra di 900-1300 metri", precipitazioni anche sul centro. Mercoledì 28 febbraio stesso copione. Al nord di salva la Liguria, mentre il maltempo coinvolgerà anche le regioni centrali adriatiche. Giovedì 29 febbraio ancora pioggia su Marche, Abruzzo, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna.

Ma cosa accadrà nel fine settimana? I modelli di MeteoGiuliacci indicano per venerdì 1 marzo ancora "piogge sparse, soprattutto nella seconda parte del giorno, su gran parte del Nord, fatta eccezione per Emilia Orientale e Romagna". Sabato 2 marzo precipitazioni a intermittenza su Lombardia, Veneto e Liguria mentre domenica 3 marzo dovremmo avere piogge diffuse e a tratti intense al nord. Ma quando finirà? Le tendenze indicano una fase di maltempo che si protrarrà anche nella prossima settimana, allentandosi tuttavia tra mercoledì 6 e venerdì 8 marzo.