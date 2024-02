Papa Francesco arriva in sedia a rotelle: "Un po' raffreddato". Poi la visita

28 febbraio 2024 a

"Cari fratelli e sorelle, sono ancora un po' raffreddato, per questo ho chiesto a monsignor Filippo Ciampanelli di leggere la catechesi di oggi". Lo ha detto Papa Francesco, in occasione dell'Udienza generale del mercoledì, in aula Paolo VI, dove è giunto in sedia a rotelle, accolto dagli applausi dei fedeli presenti. Il Santo Padre, nei giorni scorsi, ha sofferto di una lieve forma influenzale. Da sabato, giorno in cui la notizia è stata comunicata dalla Sala Stampa della Santa Sede, Bergoglio sta facendo i conti con questo malanno di stagione, che lo ha costretto ad annullare i suoi impegni in agenda anche lunedì.

"Annullate tutte le udienze": Papa Francesco, che succede?

Due giorni fa, il cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato Vaticano, a margine dell’inaugurazione del nuovo centro diagnostica per immagini - radiologia IDI a Roma, ha commentato così la notizia: Papa Francesco “ha avuto questo episodio influenzale ma si è rimesso. Io dovevo andare da lui questa sera ma sono qui”, “ha ripreso la sua attività normale”. Dopo l'Udienza di stamattina al Vaticano, però, il Pontefice si è recato per una veloce visita all'ospedale Gemelli Isola Tiberina di Roma. Al momento non si conoscono dettagli sui motivi del controllo, ma le condizioni di salute di Bergoglio sono motivo di preoccupazione per tutti i fedeli.