Papa Francesco influenzato, "annullate tutte le udienze": che succede?

24 febbraio 2024 a

a

a

A causa di un lieve stato influenzale, in via precauzionale Papa Francesco ha annullato le udienze previste per la giornata di oggi. A renderlo noto è stata la Sala Stampa Vaticana. Per quanto riguarda l’Angelus in programma domani, domenica 25 febbraio, si apprende, come riportato dall’agenzia ‘ANSA’, che è “al momento” confermato. L'annuncio desta la preoccupazione di molti. Il motivo? Non è la prima volta che il Pontefice 87enne annulla i suoi impegni per problemi di salute. Lo scorso novembre, ad esempio, Bergoglio aveva cancellato il viaggio in programma a Dubai, dove era previsto un suo intervento alla Cop28. Pochi giorni prima si era sottoposto a una tac per un’infiammazione polmonare e aveva fatto leggere il pre e post Angelus a monsignor Braida.

Meloni e Bergoglio nel mirino di Mosca

"Oggi non posso affacciarmi dalla finestra perché ho questo problema di infiammazione ai polmoni. A leggere la riflessione sarà monsignor Braida che le conosce bene perché è lui che le fa e le fa sempre così bene. Grazie tante per la vostra presenza", aveva comunicato Papa Francesco appena iniziato il collegamento dalla cappella di Casa Santa Marta per la recita dell’Angelus. Proprio nel video aveva destato preoccupazione la presenza dell'ago cannula ben visibile sulla mano del Pontefice. La Tac cui si era sottoposto aveva escluso la polmonite, ma “ha mostrato una infiammazione polmonare che causava alcune difficoltà respiratorie”, come aveva fatto sapere il portavoce vaticano Matteo Bruni, per questo, "per una maggiore efficacia della terapia si è proceduto a posizionare un ago cannula per infusione di terapia antibiotica per via endovenosa".