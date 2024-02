Potenza, si ribalta bus con 40 studenti. Tragedia sfiorata, come stanno

28 febbraio 2024 a

Un autobus di linea del trasporto scolastico con a bordo quaranta studenti si è ribaltato in mattinata alla periferia di Baragiano (Potenza), dopo essersi scontrato con un’auto. Tutti i passeggeri si sono salvati. Il ferito più grave è l’autista dell’automobile, rimasto incastrato tra le lamiere, ferito anche il conducente del veicolo più piccolo: l’autista è stato soccorso e trasferito nell’ospedale San Carlo di Potenza dove è ricoverato in rianimazione. Solo qualche lieve trauma per gli studenti, tra i 14 e i 18 anni, sul bus che era diretto a Potenza: alcuni di loro sono stati portati in ospedale per accertamenti, ma non si registrano feriti. Secondo le prime ricostruzioni il bus è finito fuori strada per evitare lo scontro frontale con una auto che era in fase di sorpasso sulla Sp 83.

«Esprimo solidarietà e vicinanza alle famiglie degli studenti e dei lavoratori a bordo del pullman che questa mattina si è ribaltato all’altezza di Baragiano scalo. Sono in costante contatto con il sindaco di Baragiano e con la struttura ospedaliera di Potenza per avere aggiornamenti sulle condizioni di salute dei feriti. Seguirò con attenzione l’evolversi della situazione», ha dichiarato il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi.