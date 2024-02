Padova, donna senza vita: si cerca il marito "irreperibile". Nel fiume spunta una vettura

27 febbraio 2024 a

Una donna italiana di quarant’anni, Sara Buratin, è stata trovata senza vita nel cortile di una villetta a Padova, colpita con più coltellate nella parte superiore del corpo. A fare la terribile scoperta è stata proprio la mamma, che vive da sola nella casa dove la vittima era andata a farle visita. Sul posto sono impegnati nelle indagini i carabinieri che hanno trovato e sequestrato il coltello. Il marito, Alberto Pittarello, risulta per ora irraggiungibile. In serata è stata segnalata la presenza di una vettura nel fiume Bacchiglione. Gli investigatori non escludono che l'uomo possa essersi tolto la vita.

L'aggressione mortale si è consumata nella tarda mattinata di oggi, martedì 27 febbraio. Stando a quanto si apprende, la donna era andata a trovare la madre, che vive da sola nella villetta della tragedia, non lontano dalla stazione dei carabinieri di Bovolenta. È stata la madre a ritrovare il corpo della vittima in cortile. Giunti sul luogo del delitto, i soccorritori sono stati costretti ad accertare il decesso della quarantenne. Chi indaga si è subito concentrato sulla figura del marito, che però è irreperibile.

Non si hanno tracce dell'uomo trentanovenne, che lavora come manutentore di caldaie. È giallo però sul mezzo che i carabinieri hanno ritrovato nel Bacchiglione. Tra le ipotesi anche quella secondo cui la vettura potrebbe essere il furgoncino appartenuto al marito di Sara Buratin. "La conoscevo bene, sono notizie che lasciano senza fiato. Piena fiducia negli inquirenti, affinché si possa arrivare in tempi rapidi alla conclusione delle indagini. È una tragedia, la comunità è sconvolta", ha affermato il sindaco di Bovolenta, Anna Pittarello.