Maltempo, pericolo valanghe in Trentino. Chiuso il Passo del Brennero

23 febbraio 2024 a

a

a

Nevica in tutto il Trentino oltre i 1.200 metri di quota. Gli accumuli variano dai 25 ai 50 centimetri sui passi, in particolare sul San Pellegrino, dove nel weekend si terrà il SuperG di Coppa del mondo femminile. Chiusa per pericolo valanghe la strada statale 641 di passo Fedaia in località Diga. Il Servizio gestione strade della Provincia ha attivato diversi punti di controllo per la verifica delle dotazioni invernali obbligatorie degli automezzi in transito. Ancora chiuso anche il valico del Brennero sull’A22 con uscita obbligatoria a Vipiteno.

Doppia perturbazione e tanta pioggia, Giuliacci: dove e quando

La forte nevicata di queste ore sta rendendo difficile il transito veicolare attraverso il passo del Brennero dove si misurano 50 centimetri di neve fresca. L’autostrada ’A22 del Brennerò, in direzione nord, risulta bloccata tra Vipiteno e Brennero. Chiusa dalla tarda mattinata causa neve e mezzi in panne, la corsia sud della Brennerautobahn in territorio austriaco. Circa 6 km di coda si registrano, sempre in direzione nord, tra Bressanone e Vipiteno. Traffico molto intenso e code sulla strada statale 12 tra Fortezza e Brennero. Copiose nevicate in Alta Val Venosta, in Val Passiria e in Val Sarentino. Su tutto il territorio altoatesino decine gli incidenti stradali con i vigili del fuoco chiamati per recuperare autovetture, mezzi pesanti e tir usciti di strada o rimasti bloccati dalla neve.