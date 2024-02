Como, gli ritirano la patente perché è positivo all'alcol test. Ma era piedi

20 febbraio 2024 a

a

a

Una vicenda alquanto singolare si è verificata di recente a Como, quando un uomo è stato ‘beccato’ con risultato positivo all'alcol test, portando alla sospensione della sua patente da parte della polizia locale. Il particolare che rende questa storia unica è che l'uomo in questione, riferisce Repubblica, era a piedi al momento del controllo. Il fatto si è svolto nei pressi di un ristorante, dove l'uomo aveva parcheggiato la sua auto in divieto di sosta. Gli agenti della polizia locale stavano regolarmente comminando la multa per l’infrazione quando hanno deciso di sottoporre sia lui che un amico che lo accompagnava all'alcol test. Il risultato, seppur leggermente superiore ai limiti consentiti, ha portato alla decisione incredibile di ritirargli la patente, nonostante non fosse alla guida in quel momento e si trovasse a piedi.

Le multe? A Firenze sono tasse occulte. E c'è già la nuova beffa

A raccontare la vicenda è l'avvocato del quarantenne, Ivano Chiesa. Il legale ha sottolineato che il suo assistito si è opposto alla decisione e ha presentato ricorso al Giudice di Pace. Quest'ultimo ha accolto il ricorso, indicando che l'uomo avrebbe dovuto riottenere la sua patente. Tuttavia la situazione ha preso una piega inaspettata quando, recandosi in prefettura per recuperare il documento, il personale ha richiesto esami clinici che attestassero l'idoneità alla guida del cliente. È quindi servita una dichiarazione aggiuntiva del giudice sulla restituzione immediata della patente. Ma la vicenda non si è ancora conclusa, visto che il 22 febbraio è prevista un'udienza di discussione davanti al Giudice di Pace. Resta da vedere come si evolverà questa insolita situazione: avranno ragione gli agenti della polizia locale o l’uomo?