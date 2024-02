Meteo, quando cambia il tempo. Sottocorona: "Che strada prenderà"

14 febbraio 2024 a

Poche nuvole sull'Italia ma qualcosa può cambiare oggi e nei prossimi giorni? Le ultime previsioni meteo di Paolo Sottocorona, l'esperto di La7, fanno sapere che almeno mercoledì 14 febbraio, giorno di San Valentino, non cambierà "nulla" rispetto ai giorni precedenti. Insomma, la giornata di oggi sarà caratterizzata da un cielo "sereno o poco nuvoloso ovunque", con solo quale velatura e "qualche ipotetica ma poco probabile pioviggine sulla sulle coste settentrionali della Sicilia". Giovedì 15 febbraio "situazione tutto sommato simile - afferma il meteorologo - con qualche nuvola". Insomma, calma piatta e su tutta la linea?

Non proprio, perché nella giornata di venerdì 16 febbraio avremo "un piccolo cambiamento che riguarda in parte la Sardegna, con qualche pioviggine". Non una gran cosa, ma Sottocorona pone l'attenzione a una zona di maltempo subito a ovest della Sardegna. "Bisognerà vedere che strada prenderà", dice il meteorologo che spiega come sulle altre regioni si verificherà tuttalpiù qualche velatura. E le temperature? Le minime di questa mattina sono "normali per la stagione, o anche un pochino abbondanti nonostante il cielo sereno che mantiene le minime un poco più basse", spiega l'esperto.