Meteo, torna aria calda. Giuliacci: "Ci risiamo". La data del picco

13 febbraio 2024 a

a

a

Settimane senza pioggia, soleggiate al punto tale che si è pensato che fosse necessario dire addio all'inverno. Poi il ritorno del maltempo. Nel corso del fine settimana, pioggia e vento si sono abbattuti su gran parte dell'Italia. Per molti il clima mite è sembrato solo un lontano ricordo. Ora, alla vigilia della giornata degli innamorati, sembra che il cambio di passo sia segnato. A diffondere le ultime previsioni meteo è stato il team del colonnello Mario Giuliacci. Uno degli esperti della squadra, attraverso un video pubblicato su meteogiuliacci.com , ha infatti anticipato che presto tornerà di nuovo l'anticiclone.

"Non se ne parla". Sottocorona sorprende tutti: ci aspetta per 48 ore

"Ci risiamo, ancora una volta arriva aria molto calda per il periodo nella nostra penisola", ha rivelato il meteorologo. Il picco, stando a quanto si legge sul sito, "è atteso tra giovedì e venerdì, quando la quota dello zero termico supererà nuovamente i tremila metri". Dove colpirà? "Specialmente nell'alto-Tirreno, Liguria, basso-Piemonte, Emilia-Romagna, Toscana e Sardegna. Queste saranno le regioni più calde in quota." "Quindi su parte delle Alpi e degli Appennini farà molto caldo per essere a febbraio, ma già dal weekend le temperature torneranno a scendere e potrebbe arrivare almeno un po' d'inverno a fine mese", ha aggiunto l'esperto.