Cisterna di Latina, finanziere spara contro la madre e la sorella dell'ex

Duplice omicidio nel quartiere San Valentino a Cisterna di Latina. Secondo le prime informazioni, un finanziere avrebbe esploso colpi di pistola uccidendo due donne presumibilmente di 46 e 19 anni, all’interno di un appartamento. L’uomo sarebbe stato già fermato dalle forze dell’ordine intervenute sul posto. Ignote al momento le cause del gesto. Ha ucciso Nicoletta Zomparelli e Reneè Amato, rispettivamente madre e sorella della sua ex fidanzata. La compagna del militare, una 22enne, sarebbe invece riuscita a fuggire via. Il militare, che ha ucciso le due donne a colpi di pistola, è stato fermato nel quartiere Q4 a Latina. Il duplice delitto sarebbe avvenuto al termine di una lite in casa.