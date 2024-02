Prezzi benzina, sta riesplodendo la crisi. Ritoccati ancora i costi

13 febbraio 2024 a

Ancora due movimenti al rialzo si registrano questa mattina sui listini dei prezzi consigliati dei maggiori marchi, dopo i forti aumenti del fine settimana. In calo la quotazione internazionale del gasolio, in lieve rialzo la benzina. Brent a 82 dollari. Poco mosse le medie nazionali dei prezzi praticati alla pompa. Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, ad esempio IP ha aumentato di un centesimo al litro i prezzi consigliati della benzina.

Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all’Osservatorio prezzi del ministero delle Imprese e del made in Italy ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 18mila impianti: benzina self service a 1,851 euro/litro (+1 millesimo, compagnie 1,861, pompe bianche 1,829), diesel self service a 1,818 euro/litro (+1, compagnie 1,827, pompe bianche 1,798). Benzina servito a 1,988 euro/litro (+1, compagnie 2,034, pompe bianche 1,895), diesel servito a 1,956 euro/litro (+2, compagnie 2,001, pompe bianche 1,863). Gpl servito a 0,715 euro/litro (invariato, compagnie 0,724, pompe bianche 0,704), metano servito a 1,383 euro/kg (-1, compagnie 1,407, pompe bianche 1,363), Gnl 1,222 euro/kg (invariato, compagnie 1,234 euro/kg, pompe bianche 1,212 euro/kg).

Questi sono i prezzi sulle autostrade: benzina self service 1,937 euro/litro (servito 2,200), diesel self service 1,912 euro/litro (servito 2,179), Gpl 0,849 euro/litro, metano 1,508 euro/kg, Gnl 1,241 euro/kg.