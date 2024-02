Meteo, prima la pioggia e poi..."Come in primavera": la data della svolta

11 febbraio 2024 a

È tornato il maltempo. Dopo giornate soleggiate e clima mite, sembra che il tempo abbia fatto dei passi indietro verso l'inverno. Pioggia, vento e neve stanno interessando la penisola e gli italiani sono stati costretti a riaprire l'ombrello. La prossima settimana, tuttavia, si aprirà "sotto il segno del generale miglioramento". "La settimana prenderà il via con le residue precipitazioni legate al ciclone Pulcinella in fase di graduale allontanamento. In particolare, Lunedì 12 febbraio, si prevedono residue piogge sparse al mattino sul Friuli Venezia Giulia e nel corso della giornata prevalentemente nelle regioni centro-meridionali": questa la premessa del team de ilmeteo.it .

La neve, invece, cadrà "solamente sugli Appennini". Da martedì 13 febbraio, però, ci sarà un netto cambio di passo. Il ciclone Pulcinella si allontanerà gradualmente dall'Italia, "lasciando qualche incertezza sulle regioni del Sud", spiegano gli esperti. Al suo posto, infatti, stando a quanto riportano i meteorologi, arriverà il tanto conosciuto anticiclone africano. "Per la giornata di San Valentino, Mercoledì 14, ci sarà infatti ampio spazio per il ritorno del sole su tutte le nostre regioni, con valori termici attesi di nuovo in aumento come se fossimo in Primavera", si legge sul sito.