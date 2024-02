Sanremo 2024, Elena Cecchettin: "Sul serio?", cosa è successo con Mare fuori

09 febbraio 2024 a

a

a

Elena Cecchettin punta il dito contro il pinkwashing del Festival di Sanremo, aggiungendo una nuova polemica alla quinta edizione di Amadeus. La sorella di Giulia Cecchettin, la 22enne veneta uccisa dall'ex fidanzato Filippo Turetta e la cui storia ha scosso profondamente l'Italia, smonta il momento femminista e contro la violenza di genere affidato al cast di Mare Fuori che ha letto uno scritto di Matteo Bussola. Le frasi ascoltate su quel palco, scrive Cecchettin sui social, "sono roba da Baci Perugina. E soprattutto sono frasi sull’amore. Ma l’amore non ha niente a che vedere con la violenza maschile", attacca la giovane che usa le parole della scrittrice Carlotta Vagnoli. "Di un siparietto intriso di pinkwashing le vittime di femminicidio e 13 sopravvissute se ne fanno poco, sul serio non si poteva fare di meglio?", attacca ancora Cecchettin.

"Cara Giulia": esce il libro su Cecchettin. Il papà: "Dove abbiamo sbagliato"

La critica alla scelta di Amadeus da parte di Vagnoli si basava sul fatto che le parole affidate ai giovani attori "non sono a fuoco. Non si parla di patriarcato, di cultura dello stupro, di violenza maschile contro le donne, di privilegio, di mascolinità tossica. Far scrivere a un uomo un pezzo del genere mi sembra il punto più ridicolo della serata di ieri", aveva scritto l'autrice sui social.