Sanremo 2024, "posso darti un bacio?": Sangiorgi spiazza Emma. E lei...Boato

09 febbraio 2024 a

a

a

Tutti pazzi per il FantaSanremo, il fantasy game nato per coinvolgere attivamente e far divertire tutto il popolo degli amanti di Sanremo. Ieri sera gli artisti in gara si sono scatenati. Tra occhiali da sole, scope alla Gianni Morandi e borsette rubate, i cantanti hanno dato prova di grande capacità di gioco e di scaltrezza. Una scena, però, ha spopolato sui social più di altre. Abito rosa, sorriso largo, Emma è scesa dalle temute scale e ha raggiunto il centro della scena per presentare i Negramaro. Giuliano Sangiorgi, felice di avere al suo fianco una collega e un'amica, ha tentato il tutto per tutto. L'obiettivo? Far guadagnare bonus a chi lo ha selezionato per la sua squadra.

Emma in due minuti ha fatto la moda, mille punti al Fanta, baciato in bocca Giuliano Sangiorgi, preso l'intera scheda di presentazione e essere tantissima bona. This is multitasking #Sanremo2024 pic.twitter.com/8ZQsHws9u3 — Alessandro Alicandri (@vivonelkaos) February 8, 2024

Quando il leader della nota band è arrivato al centro del palco del teatro Ariston ed Emma ha finito di leggere quanto scritto sul cartoncino, l'ha guardata negli occhi e le ha chiesto: "Posso darti un bacio?". Forse nessuno se lo aspettava, ma la cantante, che è un po' la regina del FantaSanremo, non si è tirata indietro. "Sì", ha risposto. Poi è scattato il bacio sulle labbra. Il pubblico, divertito, ha applaudito. Su X la scena è stata ripostata da tantissimi utenti. "Ci porta fortuna", hanno detto.