Olbia, ritrovati i due minori scomparsi. Il motivo della fuga

Si trovavano in una chiesa sconsacrata nelle campagne di Olbia i due adolescenti scomparsi giovedì 25 gennaio. È stata la polizia a rintracciare Karol Canu e Giuseppe Contini, 17 e 15 anni, durante le ricerche messe in campo da tutte le forze dell’ordine. Gli agenti li hanno ritrovati nel tardo pomeriggio di ieri nella chiesa sconsacrata di Santa Lucia, nelle campagne tra Olbia e la frazione di Berchiddeddu. I due ragazzi sono in buone condizioni di salute e gli inquirenti stanno cercando di capire se qualcuno li abbia aiutati in questi nove giorni dalla loro scomparsa. Il padre di uno dei due ragazzi aveva fatto l’ennesimo appello per convincere a parlare chi era a conoscenza della situazione. Dopo poche ore è arrivato il ritrovamento e il lieto fine.

Dalle indagini è emerso che i ragazzi sarebbero fortemente indiziati del reato di tentata rapina a mano armata ai danni di esercente del centro cittadino di Olbia e che per questo, probabilmente, si sarebbero dati alla fuga. «Ho combinato un casino», la frase di uno dei due prima di scomparire nel nulla. Per i due giovani è dunque scattato il fermo di indiziato di delitto e sono stati accompagnati presso il Cpa competente. Dei ragazzi si erano pese le tracce dalla sera del 25 gennaio quando erano stati avvistati per l’ultima volta intorno alle 19.30 nel parco Fausto Noce e più tardi in viale Moro, in una tabaccheria, e in piazza Mercato. Il giorno dopo erano state presentate le denunce di scomparsa. I genitori erano anche ricorsi alla trasmissione «Chi l’ha visto».