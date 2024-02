Cortina D'Ampezzo, la passeggiata del cervo per le vie del centro

02 febbraio 2024 a

Ci hanno preso gusto. Altro avvistamento di cervi per le strade di Cortina d'Ampezzo. Un grosso esemplare è stato immortalato mentre si aggirava in pieno giorno nel centro della nota località sciistica delle Dolomiti. Il cervo appare a suo agio e per niente intimorito da residenti e turisti che scattano foto e selfie come si vede da queste immagini tratte dalle storie dell'utente Instagram @franzkaler. Qualche giorno fa un cervo maschio era è stato avvistato tra le strade di Cortina mentre frugava tra le buste della spazzatura evidentemente alla ricerca di cibo. Anche in quel caso, il cervo si è mostrato socievole e per niente spaventato dalle attenzioni dei residenti.