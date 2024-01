Sassari, assalto ad un portavalori: spari e diversi feriti nella rapina

31 gennaio 2024 a

Era formato da almeno 5 persone il commando armato che stamane prima delle 8 ha assaltato un portavalori della Vigilpol nel Sassarese. La strada statale 131 ‘Carlo Felice’ è stata bloccata dai rapinatori all’altezza del bivio per Siligo, con un autocompattatore di rifiuti e una catena. Sono stati sparati colpi d’arma da fuoco, uno dei quali ha ferito una persona a una gamba. Quando il blindato è stato costretto a fermarsi, i banditi hanno fatto scendere le guardie giurate per cercare di portare a termine il colpo. Due furgoni sono stati incendiati in mezzo alla carreggiata e quattro persone sono rimaste ferite in un tamponamento durante le fasi dell’assalto armato. La strada è stata chiusa in entrambe le direzioni e il traffico deviato. Le fiamme sono state spente dai vigili del fuoco e i feriti soccorsi dai mezzi del 118. Il commando è poi fuggito con un pick-up e una Fiat Panda che sono stati ritrovati poco lontano. È scattato il dispositivo antirapina.

I banditi erano incappucciati e indossavano tute mimetiche. Uno di loro, che imbracciava quella che sembra una mitraglietta, ha minacciato il conducente di un furgone, che è riuscito a girare un breve video, per costringerlo a lasciare il mezzo. Tre dei feriti sono stati trasportati in pronto soccorso a Sassari, un quarto a Ozieri. Quello colpito alla gamba non è considerato grave. Due hanno lamentato dolori al torace a causa del tamponamento e un’altra persona ha riportato un trauma cranico, a causa di una botta ricevuta.