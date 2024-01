Incidente Casal Palocco, ok al patteggiamento dello youtuber: 4 anni e 4 mesi di condanna per Di Pietro

31 gennaio 2024 a

Si chiude un capitolo su una vicenda che ha scosso tutta Roma. Il gip della Capitale ha accettato la richiesta di patteggiamento a 4 anni e quattro mesi di carcere avanzata da Matteo Di Pietro, lo youtuber accusato di omicidio stradale e lesioni per la morte del piccolo Manuel. Il ventenne, legato al collettivo dei TheBorderline, lo scorso 14 giugno era alla guida del Suv Lamborghini che aveva noleggiato con altri ragazzi del gruppo, quando a Casal Palocco travolse una Smart dove a bordo c’erano, oltre al bambino di cinque anni, la madre e la sorellina di quest’ultimo, sopravvissute al forte schianto. Ai domiciliari dallo scorso giugno, Di Pietro e la Procura avevano già trovato un accordo per il patteggiamento nelle scorse settimane. "La mia vita è rovinata, vorrei tornare indietro ma non è possibile", le parole di Di Pietro davanti al gip prima della convalida del fermo. Ora arriva la parola fine sulla vicenda giudiziaria.