Alessia Pifferi, parla l'avvocato indagato: "I particolari non li ha capiti"

Alessia Pontenani, avvocato di Alessia Pifferi e ora sotto accusa per falso ideologico, non ha intenzione di tirarsi indietro dal suo incarico, “salvo non venga costretta ad abbandonare la difesa". Lo ha detto ai microfoni de 'La Vita in Diretta'. A essere indagate, oltre a lei, sono anche le due psicologhe del carcere di San Vittore. “Sono molto tranquilla, non ho problemi - ha dichiarato il legale -, il mio Ordine, la Camera penale di Milano, si è giustamente fatta sentire perché questa non è una cosa che riguarda me, io non ho nessun problema e non ho intenzione di tirarmi indietro, salvo venga costretta ad abbandonare la difesa, l'ho detto questa mattina ad Alessia, che era molto preoccupata, perché sono andata subito in carcere. Questo è un tentativo mal fatto di eliminare il ruolo dell’avvocato. Non c’è nessuna norma che mi vieta di parlare con una psicologa di San Vittore che assiste la mia assistita", quindi "non capisco dove sia il problema". Pontenani ha rilasciato dichiarazioni in diretta anche a Pomeriggio Cinque, il programma condotto da Myrta Merlino.

Alessia "era preoccupata perché non mi vedeva da venerdì. Se prima andavo una volta a settimana, adesso andrò più spesso. Altrimenti si agita, se non mi vede. Era molto preoccupata perché stamattina ha guardato la televisione e non riusciva a capire. Le ho spiegato che un pm non era d'accordo con l'altro e non ci sarà più nel processo", ha raccontato Alessia Pontenani. "Come ha reagito Alessia?", ha chiesto la conduttrice. "Era preoccupata, dispiaciuta". "Come ha reagito al fatto che lei fosse indagata?", ha chiesto ancora Merlino. "No, lei questi particolari non li ha capiti. Lei ha pensato che io non potessi più assisterla. Io le ho detto di non preoccuparsi", ha concluso il legale indagato.