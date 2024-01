Prezzi benzina, nuova esplosione e rapida impennata dei costi

29 gennaio 2024 a

Salgono con forza i prezzi dei carburanti alla pompa, con la benzina self service che torna in media nazionale sopra quota 1,8 euro/litro, ai massimi da quasi due mesi. Continuano a salire le quotazioni dei prodotti raffinati, come pure il Brent, sopra quota 83 dollari al barile. Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, Q8 e Tamoil hanno aumentato di un centesimo al litro i prezzi consigliati di benzina e gasolio. Per IP registriamo un rialzo di duce centesimi al litro sul diesel.

Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all’Osservatorio prezzi del ministero delle Imprese e del made in Italy ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 18mila impianti: benzina self service a 1,808 euro/litro (+12 millesimi, compagnie 1,815, pompe bianche 1,792), diesel self service a 1,769 euro/litro (+13, compagnie 1,777, pompe bianche 1,752). Benzina servito a 1,947 euro/litro (+12, compagnie 1,991, pompe bianche 1,858), diesel servito a 1,907 euro/litro (+12, compagnie 1,951, pompe bianche 1,818). Gpl servito a 0,713 euro/litro (invariato, compagnie 0,721, pompe bianche 0,704), metano servito a 1,407 euro/kg (-1, compagnie 1,423, pompe bianche 1,393), Gnl 1,288 euro/kg (-1, compagnie 1,293 euro/kg, pompe bianche 1,285 euro/kg).

Questi sono i prezzi sulle autostrade: benzina self service 1,894 euro/litro (servito 2,155), gasolio self service 1,862 euro/litro (servito 2,128), Gpl 0,846 euro/litro, metano 1,508 euro/kg, Gnl 1,317 euro/kg.