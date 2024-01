Meteo, "è una persecuzione". Giuliacci, il dato allarmante per i prossimi 10 giorni

27 gennaio 2024 a

a

a

Siamo in una fase meteo anomala, inchiodata da temperature elevate e che per sboccarsi ha bisogno di un nuovo cambio di scenario atmosferico. Gli esperti del colonnello Mario Giuliacci descrivono così la situazione proponendo le previsioni meteo e le tendenze a 10 giorni. Quella in corso nel Mediterraneo e​ nell'Europa centro-occidentale​ sembra una “persecuzione”, si legge sul sito MeteoGiuliacci , perché ogni ondata di freddo, questo inverno, è stata seguita da un "potente campo di alta pressione".

Quando torna il freddo? Sottocorona, cosa ci dice il dato delle temperature

Giornate dal clima primaverile in inverno non solo rare, ma oggi il problema è la persistenza di questi anticicloni che durano settimane. Come accade in questi giorni con "sole a manetta, nessuna possibilità nemmeno remota di pioggia o neve e, in alcune zone pianeggianti, nebbie, vieppiù persistenti", scrivono gli esperti.

Quanto durerà? Questa configurazione meteo ci accompagnerà‌ "fino a inizio Febbraio, annullando ⁣totalmente ogni possibilità​ di Inverno nelle nostre regioni". Quindi niente freddo e in ⁣montagna "si registreranno temperature praticamente tardo primaverili anche oltre i 15 °C ‌in pieno giorno". Solo il medio-basso Adriatico e il Sud avranno qualche punta di freddo in più soprattutto intorno al 27-28 gennaio. In sintesi, secondo i modelli "non ci saranno cambiamenti significativi" del meteo "almeno fino al 5 Febbraio".