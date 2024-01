Martengo, uomo ucciso dalla moglie. “Problemi lavorativi e personali”

26 gennaio 2024 a

a

a

Una donna ha ucciso a coltellate il marito nella notte di ieri, attorno alle 23,30 a Martinengo, in Provincia di Bergamo. I militari della Compagnia Carabinieri di Treviglio, intervenuti a seguito di una richiesta d’intervento pervenuta al numero unico di emergenza «112», nella villetta unifamiliare della coppia, hanno accertato che la donna, italiana di 46 anni, si era resa responsabile, alcuni minuti prima, dell’omicidio del marito, un cittadino italiano 56enne, ferendolo mortalmente al corpo e alla gola con un coltello da cucina mentre l’uomo si trovava in camera da letto. L’arma del delitto è stata individuata e sequestrata. L’immobile è stato posto sotto sequestro.

Non sono emersi al momento elementi che possano ricondurre l’omicidio a pregressi episodi di maltrattamenti in famiglia. Secondo la prima ricostruzione non vi erano criticità nel rapporto di coppia e la donna nell’ultimo periodo aveva vissuto delle problematiche lavorative e personali che avevano inciso in modo assai rilevante sul suo stato emotivo. La figlia della coppia, di 5 anni, è stata affidata ai familiari su disposizione della Procura dei Minori di Brescia. Al termine delle attività d’indagine, coordinate dal Pubblico Ministero della Procura della Repubblica di Bergamo, la donna è stata arrestata è tradotta dai Carabinieri presso la Casa Circondariale di Bergamo. L’indagata non ha opposto resistenza all’arresto.