Gigi Riva, la camera ardente allo stadio di Cagliari. Pronta la processione dei tifosi

Sarà l’Unipol Domus ad accogliere la processione di tifosi che vorranno tributare un omaggio a Gigi Riva. La decisone è stata presa in mattinata per dare al maggior numero possibile di persone la possibilità di salutare Rombo di Tuono. Lo spazio dovrebbe essere allestito già nelle prossime ore. Migliaia di tifosi potranno salutarlo nello stadio provvisorio dei rossoblù, che sorge accanto allo storico Sant’Elia che fu costruito proprio per ospitare le partite del Cagliari campione d’Italia con Riva. L’impianto verrà demolito e ricostruito, con un iter tortuoso che va avanti da anni e non si anno ancora tempi certi sui lavori. Ma c’è una sola certezza già ufficiale e approvata da lui stesso: sarà intitolato a Gigi Riva.

Un’iniziativa ribadita anche ieri dal presidente del Cagliari Tommaso Giulini: “Se ne va l’uomo ma nasce la leggenda. Gigi Riva è il Cagliari, e per sempre lo sarà, da oggi più che mai. Sembrava impossibile che ci lasciasse, presenza discreta ma rassicurante, monumento e simbolo, in giro per la città come al fianco di ognuno di noi nel consigliarci e chiederci novità del suo amato Cagliari. Per quasi dieci anni averlo accanto, discreto e prezioso, silenzioso ma decisivo in ogni suo gesto, mi ha dato forza e consapevolezza, un privilegio enorme potermi avvalere del rispetto e della benevolenza del più grande di tutti. Presenza costante per un popolo intero, totem inarrivabile che non verrà mai meno, oggi che ci ha lasciati solo fisicamente. Ti dobbiamo tanto, Gigi, e ti dovremo rispettare nel tuo ricordo, nel tuo esempio, e perdonaci se non saremo alla tua altezza. A Gigi - l’annuncio sul sito internet del club sardo - dedicheremo lo stadio, ma soprattutto lo sforzo costante di ognuno di noi per rendere ancora più gloriosa la maglia del Cagliari, come ha fatto lui da giocatore, da dirigente, da bandiera che non si ammainerà mai. Vola in cielo Gigi e con la tua stella guidaci, sempre”.