Bonino operata dopo caduta e frattura del femore. Come sta

La leader di +Europa, Emma Bonino «a seguito di una caduta accidentale occorsa nella notte tra venerdì 19 e sabato 20 gennaio, ha riportato la frattura del collo del femore sinistro. Nella stessa giornata di sabato è stata sottoposta ad intervento chirurgico. L’intervento, eseguito dal prof. Claudio Ascani, è perfettamente riuscito». Lo comunica una nota di +Europa spiegando che la leader del partito «inizierà un ciclo di fisioterapia riabilitatoria per il completo recupero della mobilità articolare».

La ripresa per Emma Bonino «è prevista in pochi giorni». +Europa «augura a Emma il pieno recupero al più presto per riprendere insieme a lei le iniziative e le battaglie che ci vedono impegnati su tutti i fronti».