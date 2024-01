Meteo, gelo e neve nei giorni della merla? Giuliacci: "Bufala!"

20 gennaio 2024 a

D'inverno arriva sempre il momento in cui a balzare agli onori di cronaca sono i cosiddetti "giorni della merla", ovvero gli ultimi tre giorni di gennaio. Dato che al 29, al 30 e al 31 del mese manca poco più di una settimana, ci si domanda se effettivamente, come da tradizione, saranno i tre giorni più freddi dell'anno. A smontare questa credenza è il sito del colonnello Mario Giuliacci. "La terza decade di Gennaio si riconoscerà per il ritorno dell’anticiclone, un fenomeno meteo che porta con sé giornate più stabili e miti. Questo evento non riguarda solamente l’Italia, ma si estende a tutta l’Europa ‍centrale e occidentale", si legge. Ma capiamo perché.

Il rafforzamento del "Vortice Polare" provocherà, contro ogni aspettativa, la stabilità del tempo. Questo fenomeno potrà subire delle perturbazioni, è vero, ma parlare solo di crollo delle temperature e di neve è un errore. "L’indebolimento‌ del vortice polare e lo spostamento dell’anticiclone delle Azzorre potrebbero portare a una POTENZIALE ondata di freddo e neve in Italia, ma tutt'altro che sicura!", scrivono gli esperti. Il motivo? Affinché si verifichi un evento tale, è necessario che diversi fattori si combinino in una determinata maniera.

