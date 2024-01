Rai, bomba Celentano: "Dialogo in corso". Meloni-Schlein "da Vespa"

19 gennaio 2024 a

a

a

Che Rai sarà con il Piano industriale 2024-26, approvato ieri in Cda? Ne parlano l’amministratore delegato Roberto Sergio e il direttore generale Giampaolo Rossi al Corriere della sera che affrontano anche il tema degli ascolti tv. Mediaset ha superato la Rai? "Paragoniamo le reti in modo omogeneo: sulle generaliste, che drenano l’80% di share, siamo sempre primi - dice l’ad -. Soffriamo sulle specializzate che però fanno servizio pubblico, mica film".

Pd all'ultima spa. Anche Schlein diserta il "conclave" dem nel resort

È destinato a cambiare, anzi c'è già stato uno scatto rispetto al passato, il rapporto tra servizio pubblico, i talenti e il loro agenti. "L’uscita di Fabio Fazio dalla Rai e la rottura di Amadeus con la sua agenzia segna una nuova stagione Rai con gli agenti?", viene chiesto all'ad che risponde: "Con i talent noi parliamo già direttamente, senza farci condizionare". Il primo talent corteggiato? Adriano Celentano con cui c'è un "dialogo" in corso per i 70 anni Rai". svela Sergio. Su Fazio, spiega Sergio, "se ci avesse aspettato lo avremmo confermato, magari rivedendo la parte economica".

"Eredi del partito fascista", De Gregorio esagera: scintille con la deputata FdI

C'è poi la questione del confronto tv tra la premier Giorgia Meloni e la leader del maggiore partito di opposizione, Elly Schlein. Chi ospiterà il duello? Per i dirigenti non ci sono dubbi: Bruno Vespa su Rai1 e "chi sennò?". C'è poi il capitolo del Festival di Sanremo. Ci sarà anche Rosa Chemical nei concerti esterni, ma "certe scene non si ripeteranno". E sulla sanzione inflitta dal garante alla Rai per la promozione di Instagram da paret di CHiara Ferragni e Amadeus viene rivelato che la multa è stata pagata e impugnata.