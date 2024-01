Pd all'ultima spa: conclave senza Elly Schlein, solo una "toccata e fuga"

18 gennaio 2024 a

a

a

Come ogni conclave che si rispetti anche il "ritiro" del Pd nel resort di Gubbio Park Hotel ai Cappuccini è off limits: due giorni lontano da occhi indiscreti per i deputati dem giunti alcuni in pullman, altri con mezzo privato come Nicola Zingaretti. L’intera struttura, spiega il personale al cancello - rigorosamente chiuso - è riservata al seminario a porte chiuse sull’Europa organizzato dal gruppo dem Camera. Quasi tutti presenti. Mancano solo 4 o 5 parlamentari, dicono dal gruppo Pd, che avevano appuntamenti già fissati e non prorogabili. Tra questi Enrico Letta, impegnato all’estero. Ma sarà un conclave senza leader, almeno oggi. Manca infatti la segretaria Elly Schlein. Sarà a Gubbio solo domani e interverrà al seminario attorno alle 11 e 30. Una toccata e fuga per poi spostarsi nelle Marche, a Cantiano, paese colpito dall’alluvione del 2022, dove vedrà il sindaco e dopo la visita di ieri della premier Giorgia Meloni con Von der Leyen in Romagna nella zone alluvionate.

Disastro Schlein a sinistra: anche i suoi elettori non vogliono candidarla

Il lussuoso resort con trattamenti benessere e la spa Marc MességuéI ospiterà i lavori del seminario che prevedono tre sessioni durante le quali deputate e deputati si confronteranno sulla politica internazionale e sul ruolo dell’Europa, oltre che "sull’agenda economica e sociale, sulla propaganda di governo e i sogni di egemonia culturale della destra", si legge nella lettera di convocazione. La prima sessione con il titolo ’Dove va il mondo. tra guerre e pace, l’Europa di Ventotene': intervengono Pietro Benassi, Francesca Mannocchi, Nadia Urbinati, Franco Vaccari. La seconda è ’La destra al potere: tra propaganda e sogni di egemonia': Daniela Preziosi intervista Silvio Pons, Ernesto Preziosi, Livia Turco. La terza sessione è su ’Un patto tra generi e generazioni, un’altra idea di futuro': intervengono Leonardo Becchetti, Linda Laura Sabbadini, Nicolas Schmit.