Meteo, "maltempo, pioggia e neve": Sottocorona indica il giorno clou

16 gennaio 2024 a

a

a

Pioggia ma anche neve nelle ultime previsioni del tempo di Paolo Sottocorona, su La7. Come sarà il meteo dei prossimi giorni? L'esperto martedì 16 gennaio spiega che oggi la situazione è abbastanza tranquilla, cieli grigi e poche precipitazioni. Piogge di bassa intensità al Nord, in l'Emilia Romagna e parte del Veneto, e al Centro-Sud soprattutto sul versante Tirrenico. "Non è maltempo ma è un tempo grigio, un po' uggioso", afferma il meteorologo che annuncia: "Domani la situazione vede un certo peggioramento". Mercoledì 17 gennaio avremo "piogge molto intense sulle zone Alpine" dove avremo anche "nevicate", maltempo anche in Liguria e Alta Toscana, in parte sul Nordest e qualcosa tra Lombardia e Veneto. Fenomeni intensi sull'Appennino centro meridionale, mentre al sud ci sarà qualche schiarita.

Tempo stabile ma Sottocorona avverte: "Lo scenario cambia", la data

Dicevamo della neve: cosa dobbiamo aspettarci? Sottocorona spiega che sull'Appennino le nevicate saranno a quota piuttosto elevata: "Difficilmente arrivano a mille, più facile che restino intorno ai 1.500". Sulle zone alpine, a Nord-ovest, la neve cadrà anche a quote più basse.

Giovedì 18 gennaio il tempo migliora ma resistono aree perturbate sul Nordest e sull'Appennino centrale, e in parte anche sul Lazio e sulla Campania. Per quanto riguarda le temperature "le minime di questa mattina sono rimaste piuttosto fredde e basse al nord, come è normale per la stagione", mentre al centro e al sud continuano le "oscillazioni", conclude Sottocorona.