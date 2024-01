Migranti, nel 2023 arrivi record dei clandestini in Europa. Invasione in Italia

16 gennaio 2024 a

Il 2023 ha segnato il record di attraversamenti irregolari rilevati alle frontiere esterne dell’Unione europea, per un totale di 380mila circa (+17% sul 2022), trainati dalla rotta del Mediterraneo Centrale, che ha pesato nella misura di due arrivi ogni cinque (il 41%), con 157.479 rilevamenti (+49% sul 2022). L’aumento a livello Ue del 2023 prosegue il rilevante trend ascendente osservato negli ultimi tre anni. La seconda rotta più battuta è stata quella dei Balcani Occidentali (99.068, il 26% del totale, in calo del 31%). Il Mediterraneo Orientale ne ha registrati 60.073 (+55%); il Mediterraneo Occidentale 16.915 (+12%). In forte aumento gli arrivi alle Canarie, che hanno toccato il record storico (40.403, +161%). In calo le uscite irregolari verso il Regno Unito, a 62.047 (-12%), mentre al confine terrestre orientale gli attraversamenti irregolari sono stati 5.608 (-12%).

Come riferito da Frontex sulla rotta del Mediterraneo Centrale, verso l’Italia, prevalgono cittadini guineani, tunisini e ivoriani; da quella dei Balcani, che interessa il Nordest italiano, arrivano per lo più cittadini siriani, turchi e afghani. Il conteggio di Frontex riguarda gli attraversamenti, non il numero di individui: se una persona tenta ripetutamente di attraversare la frontiera esterna in punti diversi, può essere conteggiata più volte. Come sempre, non sono computati i profughi dall’Ucraina in guerra, che godono della protezione temporanea nell’Ue.