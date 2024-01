Prezzi benzina, fine della tregua: tornano i rialzi dei costi

15 gennaio 2024 a

Tornano i rialzi sulla rete carburanti. Con le quotazioni internazionali venerdì ancora in leggera salita, nel fine settimana si sono registrati per alcuni operatori movimenti all’insù sui prezzi raccomandati di benzina e diesel (Eni +1 centesimo su entrambi i carburanti). Le medie nazionali dei prezzi praticati mostrano al momento solo piccoli aggiustamenti. Nel dettaglio, in base all’elaborazione di Quotidiano Energia dei dati comunicati dai gestori all’Osservaprezzi del Mimit aggiornati alle 8 di ieri 14 gennaio, il prezzo medio praticato della benzina in modalità self è 1,774 euro/litro (1,773 la rilevazione precedente), con le compagnie tra 1,762 e 1,784 euro/litro (no logo 1,767). Il prezzo medio praticato del diesel self è 1,732 euro/litro (rispetto a 1,731), con i diversi marchi tra 1,721 e 1,740 euro/litro (no logo 1,724).

Sul servito per la benzina il prezzo medio praticato è fermo a 1,916 euro/litro, con gli impianti colorati con prezzi tra 1,851 e 1,987 euro/litro (no logo 1,824). La media del diesel servito è 1,873 euro/litro (prima 1,874), con i punti vendita delle compagnie con prezzi medi compresi tra 1,811 e 1,944 euro/litro (no logo 1,780). I prezzi medi praticati del Gpl sono tra 0,722 e 0,739 euro/litro (no logo 0,708). Infine, i prezzi medi del metano auto vanno da 1,406 a 1,539 (no logo 1,422).