Meteo, quando arriva la neve. Giuliacci: occhio al "vortice polare", i giorni clou

Avremo la neve prima della fine dell'inverno? Secondo i modelli stagionali del meteo febbraio è un mese abbastanza freddo, ma bisogna vedere se si creano le condizioni atmosferiche necessarie per imbiancare l'Italia anche in collina e, chissà, in pianura. A fornire le ultime proiezioni è il meteorologo Mario Giuliacci, volto noto del tempo in tv e sul web. Ebbene. "febbraio 2024 potrebbe portare quel gelo e quella neve che per il momento l'inverno ha fatto fatica a regalarci", spiega sul suo sito MeteoGiuliacci . Non si tratta di previsioni, ovviamente ma di un'analisi degli elementi oggi disponibili.

Dicevamo dei modelli stagionali secondo cui in Europa "sarà un mese di febbraio con temperature in generale in linea con le medie stagionali o solo di poco al di sopra", quindi un mese freddo ma non gelido. Nel campo delle ipotesi, dunque, è probabile che a febbraio si verifichi "almeno una fase di gelo intenso e neve fino a quote molto basse".

Ma non sono solo le statistiche ad andare in questa direzione. Ci sono anche i movimenti del "Vortice Polare", ossia i circoli di venti gelidi che gravitano nel Circolo Polare Artico. Attualmente è "fuori della sua sede naturale", per questo vediamo mezza Europa, quella settentrionale, ricoperta di neve. Ebbene, "tutta questa aria gelida continuerà vagare sul nostro continente anche nelle prossime settimane, per cui aumentano chiaramente le probabilità che prima o poi riesca a raggiungere anche l'Italia", spiega Giuliacci. Non solo. Altre masse d'aria gelida si stanno formando ancora più a nord. Insomma, presto sapremo se si verificheranno le condizioni affinché nevichi in Italia prima della fine dell'inverno.