Prezzi benzina, tornano a scendere i costi. Giù anche il diesel

Proseguono i ribassi sui prezzi dei carburanti (dopo un periodo in cui si erano interrotti) ed è particolarmente rilevante il calo del Gnl. Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, Q8 ha ridotto di un centesimo al litro i prezzi consigliati di benzina e diesel. Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all’Osservatorio prezzi del ministero delle Imprese e del made in Italy ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 18mila impianti: benzina self service a 1,774 euro/litro (-2 millesimi, compagnie 1,777, pompe bianche 1,768), diesel self service a 1,733 euro/litro (-2, compagnie 1,736, pompe bianche 1,726). Benzina servito a 1,915 euro/litro (-2, compagnie 1,955, pompe bianche 1,834), diesel servito a 1,873 euro/litro (-3, compagnie 1,914, pompe bianche 1,791). Gpl servito a 0,714 euro/litro (-1, compagnie 0,722, pompe bianche 0,706), metano servito a 1,430 euro/kg (-1, compagnie 1,436, pompe bianche 1,424), Gnl 1,301 euro/kg (-10, compagnie 1,306 euro/kg, pompe bianche 1,297 euro/kg).

Questi sono i prezzi sulle autostrade: benzina self service 1,860 euro/litro (servito 2,130), gasolio self service 1,822 euro/litro (servito 2,097), Gpl 0,844 euro/litro, metano 1,504 euro/kg, Gnl 1,317 euro/kg.