Meteo-Epifania, Sottocorona: "Precipitazioni abbondantissime ed estesissime"

Anche oggi, sabato 6 gennaio, il giorno in cui tutti aspettano "l'arrivo della Befana", Paolo Sottocorona ha diffuso il bollettino meteo a Omnibus, il programma di approfondimento giornalistico di La7. Ma cosa ha messo nella calza la vecchietta che lascia dolci e caramelle ai bambini? Sul fronte del meteo, la sorpresa non è delle migliori. "Precipitazioni abbondantissime ed estesissime al Nord, con tendenza a qualche schiarita o all'attenuazione dei fenomeni sulle zone più occidentali": questa la premessa dell'esperto, che poi ha specificato: "Vedete che al Centro, sulle Isole e al Sud, in maniera un po' più isolata, ma i fenomeni ci sono". "Il maltempo è esteso ovunque", ha ribadito.

Nella calza della Befana la neve. Gli esperti: "Occhio alle sorprese"

Piccolo cambiamento atteso per la giornata di domani, quando il maltempo si attenuerà al Nord, "soprattutto sulla parte più settentrionale". Tuttavia, "ancora fenomeni intensi" verranno registrati. "Sul basso Tirreno, Campania, Calabria" previsti "fenomeni anche molto intensi". Paolo Sottocorona è netto: "La situazione è critica, le piogge non mancano", ha assicurato. Cambio di passo per lunedì: "Attenuazione dei fenomeni, intensi non ce ne sono più. Riguardano ancora le isole maggiori e il Sud. Rimane una situazione meteo ancora abbastanza critica soprattutto sulla parte meridionale", ha concluso il meteorologo.