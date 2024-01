Meteo, Sottocorona: "Quest'anno non comincia bene". Le ultime previsioni

02 gennaio 2024 a

"Buongiorno. Io direi che, se il buongiorno si vede dal mattino, quest'anno non comincia bene": così Paolo Sottocorona, ospite di Omnibus, il programma di approfondimento giornalistico di La7, ha esordito in diretta tv. Poi, l'esperto, prima di passare all'ultimo bollettino meteo e di annunciare quindi le previsioni del tempo, ha spiegato il motivo di questo esordio: "Da qualunque parte la si veda, le notizie sono tutt'altro che buone". La guerra in Ucraina, il conflitto in Medioriente e il terremoto in Giappone sono finiti indirettamente sotto la lente dell'esperto. Cosa dobbiamo aspettarci? "Questa nuvolosità sta lasciando l'Italia. Altra sembra piuttosto minacciosa, è compatta, una vera e propria perturbazione. Inizia a entrare in Italia, ma gli effetti sono simili a quelli dei giorni scorsi", ha premesso. Che vuol dire? Tempo simile a quello dei giorni scorsi.

Per la giornata di oggi, si attendono "piogge debolissime" e un po' di "grigio". "Ancora una volta, Liguria di levante e alta-Toscana possono invece avere qualche fenomeno un po' più consistente ma moderato. Fenomeni intensi sulla Francia che non passano le Alpi", ha precisato subito Sottocorona. Domani la situazione resterà simile. "La parte tirrenica con qualche pioggia debole, ancora l'alta-Toscana con fenomeni intensi. Ancora fenomeni intensi in Francia, forse la Valle D'Aosta qualche nevicata potrebbe averla", ha continuato. Giovedì, invece, c'è la possibilità che tutto si attenui. "Considerando che siamo nel periodo in cui dovrebbe piovere, anche questa nel suo piccolo non è una buona notizia", ha concluso l'esperto.