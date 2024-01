Ocean Viking in stato di fermo a Bari. L'Ong: "Cambiamento di rotta"

01 gennaio 2024 a

La nave Ocean Viking è in stato di fermo a Bari "per la seconda volta in due mesi". Ad annunciarlo è stata la Ong Sos Mediterranee Italia, spiegando sul proprio sito che "questo secondo fermo arriva dopo il soccorso, da parte del team della Ocean Viking, di 244 persone. Tutte le operazioni si sono svolte sotto chiare istruzioni ed esplicite autorizzazioni emanate dalle autorità marittime. Le stesse autorità italiane accusano ora la Ocean Viking di non aver rispettato le istruzioni di procedere senza indugio, alla massima velocità sostenibile e con rotta diretta, verso il luogo di sicurezza assegnato".

"Possiamo solo supporre - ha proseguito la Ong - che la nostra presunta 'inosservanza' consista in un piccolo cambiamento di rotta dell’Ocean Viking, avvenuto dopo aver ricevuto la segnalazione di un caso di pericolo con almeno 70 naufraghi a bordo a sole 15 miglia nautiche di distanza. Una posizione aggiornata dell’imbarcazione in difficoltà ha - poco dopo - mostrato che l’imbarcazione in pericolo si trovava 60 miglia nautiche più a nord. A quel punto la Ocean Viking, non essendo più in grado di prestare assistenza, ha immediatamente ripreso la rotta verso il porto di Bari, che è stato raggiunto senza alcun ritardo".