Capodanno, bilancio choc: donna muore a Napoli. In due perdono le mani a Roma

Ennesimo tragico bilancio per la notte della fine dell’anno: la donna di 45 anni colpita da un proiettile vagante ad Afragola e ricoverata in gravi condizioni è morta. Concetta Russo, 45 anni, era colpita la notte di Capodanno da un proiettile vagante mentre si trovava nella sua casa di via Plebiscito ad Afragola a Napoli. Era stata trasferita in ospedale in gravissime condizioni e purtroppo non ce l’ha fatta. Indagano i carabinieri della compagnia di Castello di Cisterna.

Colpita anche un’altra donna, nel quartiere di Forcella a Napoli, sempre vittima di un proiettile vagante: si trovava sul balcone di casa sua quando è stata colpita, è ora ricoverata in prognosi riservata all’ospedale Cardarelli. A Giugliano, sono rimasti ustionati due ragazzi di 17 anni nel tentativo di accendere un grosso petardo: i due ragazzi hanno riportato ustioni al volto e alle mani, uno dei due è in pericolo di vita. Nel Salernitano, un bambino di 11 anni ha perso la vista da un occhio, in seguito allo scoppio di un petardo che stava cercando di accendere in un parco pubblico.

Bilancio pesante anche a Roma, con almeno 16 feriti per i fuochi d’artificio, due dei quali in gravi condizioni. Due di questi hanno perso entrambe le mani. Un primo caso è avvenuto a Guidonia dove a rimanere coinvolto è stato un ragazzo di 24 anni. Il secondo caso ha visto invece coinvolto un 45enne nella zona di Valcanneto.