Napoli, tre colpiti da proiettili vaganti. Auto passa su un botto e prende fuoco

Notte di festeggiamenti, quella di Capodanno, ma come sempre accompagnata dal bollettino relativo ai fuochi d'artificio, ai botti e perfino all'uso di armi da fuoco. Una donna di 45 anni di Afragola è stata ferita da un proiettile vagante la notte scorsa. I carabinieri della compagnia Vomero, allertati dal 112, sono intervenuti all’ospedale Cardarelli di Napoli dove la donna è stata trasportata. La vittima, da una prima ricostruzione, sarebbe stata colpita dal proiettile vagante mentre festeggiava con i parenti all’interno di un’abitazione in via del Plebiscito, ad Afragola. La signora è in gravi condizioni e in pericolo di vita. A Santa Maria Capua Vetere, nel Casertano, durante la notte di San Silvestro, un uomo di 26 anni è stato colpito alla tempia da un colpo d’arma da fuoco e trasportato in gravi condizioni all’ospedale di Caserta. Indagini in corso. A Forcella, Napoli, una donna di 50 anni che è stata raggiunta da una pallottola vagante mentre era affacciata al balcone è attualmente ricoverata all’ospedale Vecchio Pellegrini in prognosi riservata.

I carabinieri della compagnia di Bagnoli sono intervenuti la notte scorsa in via dell’Epomeo, in direzione Pianura, per un’auto in fiamme. Da una prima sommaria ricostruzione sembrerebbe che un uomo, a bordo della propria Fiat Panda, in compagnia della moglie e del cognato, mentre guidava sarebbe passato su un petardo appena lanciato dall’alto. L’ordigno, una volta esploso, avrebbe danneggiato la parte anteriore dell’auto andata a fuoco. I vigili del fuoco hanno domato le fiamme. Indagini in corso da parte dei Carabinieri.

In tutto sono trentanove feriti per i botti a Napoli nella notte di Capodanno, 24 in città e 15 in provincia, a quanto riferisce Danilo Ricciardiello, responsabile della Sala operativa della Questura, al Gr1. Numerosi i casi in tutta Italia. A Reggio Emilia poco dopo la mezzanotte i Carabinieri di Collagna in piazza a Cerreto Laghi hanno fermato due giovani 18enni residenti a Carrara trovati in possesso rispettivamente di una bomba cipolla ad alto potenziale esplosivo e di un petardo artigianale Osimhen che probabilmente erano intenzionati a far esplodere in piazza nei festeggiamenti del Capodanno. Gli ordigni sono stati sequestrati dai Carabinieri e ora i due giovani finiranno ei guai per la detenzione illecita dell’esplosivo.