Meteo, "inverno stravolto". Giuliacci e la neve in città: cosa succede

29 dicembre 2023 a

a

a

Addio alle nevicate di una volta. Il colonnello Mario Giuliacci spiega perché ormai da anni non si vedono più le imbiancate che caratterizzavano l'inverno anche in città. Siamo alle prese con un "cambiamento meteo climatico dell'inverno italiano e non solo", spiegano gli esperti del sito MeteoGiuliacci che ricordano come ci sia sempre meno neve anche in città come Torino, Milano, Bologna, Verona, Brescia "che vedevano almeno due o tre nevicate rigorosamente ogni inverno". Bisogna dire che "anche 50 o 100 anni fa esistevano inverni senza neve", ma si trattava per lo più di eccezioni. Oggi sono "enormemente aumentati gli inverni con pochissima neve, ovvero quelli con meno di 10 cm". Quali sono i motivi?

Befana con la neve? Cosa ci aspetta, le previsioni di Giuliacci

Il primo "è meteo climatico e comporta l'arrivo di stagioni più miti", si legge nell'analisi. In Italia la neve "arriva sulla soglia del grado", a differenza di Paesi nordici dove si registrano temperature polari. "L'aumento di un paio di gradi del clima invernale ha di fatto stravolto il regime delle nevicate. Adesso nevica ancora, ma gira spesso in pioggia oppure in altre città non nevica affatto", spiegano gli esperti di Giuliacci. Un altro motivo riguarda l'urbanizzazione del nostro territorio. Nelle città densamente abitate si genera una "isola di calore urbana, un piccolo microclima che fa aumentare anche di 3 o 4 gradi la temperatura media delle superfici", a differenza di qualche decennio fa. Da una parte un inverno più mite che rende meno frequenti le condizioni ideali per far nevicare, dunque, e dall'altra città sempre più "calde" che ormai tranne qualche rara occasione non si imbiancano più.