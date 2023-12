Meteo, freddo polare a Capodanno e alla Befana? Giuliacci: "Maledetto anticiclone"

29 dicembre 2023 a

Un nuovo video del colonnello Mario Giuliacci per fare chiarezza sul tempo che ci aspetta nei prossimi giorni e, in particolare, a Capodanno e alla Befana. "Avevamo previsto tutti che sarebbe arrivato il freddo a fine anno, ma in realtà abbiamo sbagliato. Anche se non avevamo previsto un metro di neve": questa la premessa del fisico dell'atmosfera, che è quindi passato a indicare le previsioni meteo. "Come evolverà il tempo fino all'Epifania e oltre? Intanto fino a fine mese insisterà questo maledetto anticiclone delle Azzorre. Temperature ancora sopra la media. Poi, intorno al 31, arriva una prima perturbazione. Arriveranno piogge soprattutto sulle regioni di Nord-est e in Lombardia. Poco sul Piemonte e in Liguria", ha spiegato.

Befana con la neve? Cosa ci aspetta, le previsioni di Giuliacci