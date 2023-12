Meteo, a Capodanno "qualcosa cambia". Pioggia e temperature: parla Sottocorona

29 dicembre 2023 a

a

a

Un Natale per lo più sereno e dalle temperature miti. Cosa filtra sul tempo a Capodanno? A diffondere l'ultimo bollettino meteo, come sempre in diretta dallo studio di Omnibus, è Paolo Sottocorona, che analizza la situazione a partire dalla giornata di oggi. "Molto grigio, non solo sull'Italia, ma sull'Europa": questa la premessa dell'esperto. "La perturbazione che ieri avevamo visto presentarsi quasi minacciosa ha seguito quello che avevamo previsto: si è un po' dissolta. Nuvole sì, precipitazioni andiamo a vedere", spiega ai microfoni del programma di La7.

Capodanno con freddo e pioggia? Sottocorona spiazza tutti; le previsioni

Nella giornata di oggi si registrerà "qualche pioviggine" sull'alta-Toscana e sulla Liguria "appena qualcosa di più". Tuttavia, nessun allarme. "Si resta su quella situazione di tempo un po' incerto, un po' grigio, con pioviggini più che con piogge", precisa Paolo Sottocorona. La giornata di domani, invece, "vede qualcosa in più". Che vuol dire? Sull'Appennino settentrionale e sull'alta Toscana ci saranno "pioviggini o qualche pioggia debole". Non mancano "zone con solo grigio" e schiarite.

Befana con la neve? Cosa ci aspetta, le previsioni di Giuliacci

Ma andiamo dritti al punto che interessa la maggior parte degli italiani. Che tempo ci aspetta per la fine del 2023 e per l'inizio del 2024. Il meteorologo è netto e non usa giri di parole: "Qui qualcosa cambia". "La fascia alpina e pre-alpina, Liguria e alta Toscana" saranno le aree colpite da "qualche fenomeno intenso". Al Centro e al Sud ancora una "situazione incerta". Per quanto riguarda le temperature minime, infine, è possibile segnalare un "leggero rialzo". Ma non è tutto. Perché, a partire da gennaio, le temperature scenderanno.