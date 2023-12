Meteo Capodanno, quando arrivano freddo e pioggia: le previsioni di Sottocorona

28 dicembre 2023 a

Cominciano a scendere le temperature nei giorni che ci portano al Capodanno. A presentare le ultime previsioni meteo è Paolo Sottocorona, su La7, che spiega che l'ultimo dell'anno sarà probabilmente "più fresco, perché a questo punto freddo potrebbe essere una parola eccessiva, rispetto a Natale". Insomma, ci stiamo assestando su "un valore un po' più normale perché adesso siamo ancora sopra le medie", spiega il meteorologo di La7. Per quanto riguarda le previsioni, va segnalata la perturbazione in atto sull'Atlantico che "si avvicina per portare un marcato peggioramento del tempo, ma questo avverrà soltanto in parte". Infatti giovedì 28, venerdì 29 e sabato 30 dicembre avremo cieli grigi e piogge deboli, ma niente fenomeni di grande rilievo o neve.

“Dopo il Natale caldo, ora Capodanno...”. Sottocorona ci mette in allerta

Nubi e precipitazioni deboli si prevedono sul versante tirrenico fra Toscana e Liguria e in parte sul Nordest. Domani avremo qualche pioggia in più fra Toscano e Liguria, ma sempre deboli o moderate. Insomma, giornate grigie con qualche pioviggine, "anche sulle zone alpine non si vede traccia di quella perturbazione apparentemente minacciosa". Tornando alle temperature, si registrano da oggi "leggerissime diminuzioni"; insomma più freddo ma in realtà lo sbalzo non sarà così marcato nei prossimi giorni.