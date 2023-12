Marche, incidente in galleria tra ambulanza e bus con bambini: morti e feriti

27 dicembre 2023 a

a

a

Tragico incidente stradale nella galleria "Cu Gulino", sulla statale 73bis, tra Urbino e Fermignano: un bus con a bordo studenti in gita e un mezzo della Croce Rossa si sono scontrati frontalmente. Il bilancio è di 4 vittime, operatori sanitari e un paziente che si trovavano sull’ambulanza, che, nell’impatto, ha preso fuoco. Intervenute sul posto le squadre Anas, i vigili del fuoco e le Forze dell’ordine: la galleria è stata invasa dal fumo e la strada è stata chiusa al traffico per consentire i soccorsi. L’autobus trasportava una quarantina di studenti delle scuole medie, che viaggiavano con il sacerdote di una parrocchia di Grottammare, nel Piceno. Da quanto si è appreso, sono riusciti prontamente a uscire dal mezzo e a raggiungere l’uscita della galleria. Due di loro, caduti in un dirupo vicino, sono stati soccorsi e recuperati da un’eliambulanza. Nessuno è in pericolo di vita: il sindaco di Urbino Maurizio Gambini ha verificato che «i ragazzi erano impauriti, ma stanno bene e sono pronti a rientrare a casa con un altro autobus».

Scontro tra autobus e ambulanza. Quattro morti nelle Marche

Le vittime dell’incidente sono un medico di 40 anni di nazionalità albanese, l’autista dell’ambulanza, un soccorritore e il paziente 80enne che stavano trasportando da Fossombrone a Urbino. Da quanto riferisce l’azienda sanitaria, sono invece 7 le persone rimaste ferite, 4 trasportate all’ospedale di Pesaro (due bambini e due accompagnatori), e tre all’ospedale di Urbino (2 ragazzi e un accompagnatore). «Le ferite riportate sono lievi e per gli ospiti del pullman sono in corso le procedure di dimissione per il rientro a casa», riferisce una nota dell’Ast provinciale. Gli altri ragazzi che viaggiavano con il pullman saranno riportati a casa da un mezzo messo a disposizione dagli organizzatori della gita. «È una tragedia immane che addolora tutti profondamente. Siamo sconvolti e increduli», ha dichiarato il presidente della Provincia di Pesaro e Urbino Giuseppe Paolini.