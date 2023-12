Marche, scontro tra ambulanza e autobus. Morti e feriti

27 dicembre 2023 a

Quattro persone sono morte in uno scontro tra un autobus e un’ambulanza della Croce Rossa nella galleria «Cu gulino» sulla SS73 bis, nel territorio di Urbino. L’incidente ha causato il decesso di quattro persone che viaggiavano a bordo dell’ambulanza che nell’impatto si è incendiata. Sul posto sono presenti le squadre Anas, i vigili del fuoco e le forze dell’ordine per la gestione della viabilità in sicurezza e per consentire la riapertura della statale nel più breve tempo possibile.

Alcuni bambini tra i 3 e gli 8 anni sono rimasti feriti nell’ incidente avvenuto questo pomeriggio nella galleria ’Cu gulinò, lungo la strada statale 73 bis var di Urbino, che ha coinvolto un autobus e un’ambulanza, che nell’impatto ha preso fuoco. I piccoli, che si trovavano sul bus, hanno riportato solo qualche lieve ferita e tanta paura. Nell’ incidente è rimasto lievemente ferito anche l’autista del bus, mentre sono morti tre operatori a bordo dell’ambulanza e il ferito che stavano trasportando.