Roma, caos e rissa all'alba al McDonald's di Corso Francia: due feriti

Natale agitato al McDonald’s di Corso Francia. Ieri mattina alle 5.30, il locale della zona di Roma nord, è diventato il teatro di una violenta rissa coinvolgente una ventina di persone. I partecipanti, presumibilmente influenzati da una serata eccessivamente alcolica, si sono scontrati per motivi apparentemente futili. L'esito della violenza ha lasciato due persone ferite, tra cui un addetto alla sicurezza. Il secondo ferito è un 33enne appartenente a uno dei gruppi coinvolti nel tumulto.

Le indagini su questo incidente sono affidate agli agenti del commissariato di Ponte Milvio, mentre la Squadra Mobile è stata informata dell'accaduto. La dinamica precisa della lite non è ancora chiara, ma è stato confermato che l'uomo della sicurezza è intervenuto nel tentativo di separare i due gruppi e di riportare la calma nel locale, un punto di ristoro aperto 24 ore su 24 nella Capitale. I dipendenti del McDonald's hanno allertato i soccorsi, chiamando il numero di emergenza 112, non appena si sono accorti che la situazione stava degenerando. Nel tempo necessario all'arrivo delle forze dell'ordine, alcuni membri di uno dei gruppi hanno cercato di investire gli altri a bordo di un'auto, con fortunatamente lievi conseguenze, limitate al ferimento del 33enne.

I partecipanti alla rissa sono riusciti a fuggire prima dell'arrivo della polizia. Ma le autorità stanno attualmente analizzando le registrazioni delle telecamere di sorveglianza nella zona e all'interno del fast-food per identificare i responsabili. Le testimonianze dei feriti e degli impiegati del locale saranno fondamentali per risalire agli autori dell’episodio che ha fatto spaventare, e non poco, i presenti.