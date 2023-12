Covid, l'allarme di Pregliasco: "Quanti morti a Capodanno"

26 dicembre 2023 a

«Probabilmente ci troviamo nella fase più acuta delle infezioni respiratorie, un mix tra la classica influenza, nelle sue varie forme, e le varianti nuove del Covid. Dobbiamo scavallare le festività che aumentano i contagi per capire come siamo messi a gennaio. Purtroppo le varianti del Covid e l’influenza hanno coinciso». Fabrizio Pregliasco, direttore sanitario dell’IRCCS ospedale Galeazzi Sant’Ambrogio, fa il punto con Affaritaliani.it su Covid e influenza.

"Fase sfortunata, fiammata annuale": Covid e feste, l'allarme di Pregliasco

«Abbiamo al momento 1 milione di persone malate di infezioni respiratorie, siamo al livello massimo. E purtroppo abbiamo toccato le 515 vittime nell’ultima settimana, probabilmente in 7 giorni, per Capodanno, supereremo quota 600 morti di Covid». E nel 2024? «Purtroppo il Covid resterà con noi con un andamento come quello di un sasso nello stagno, a onde. La tendenza per gli anni successivi sarà a ridursi, almeno dovrebbe salvo l’insorgere di nuove varianti inattese e pericolose che non possiamo escludere», conclude Pregliasco.