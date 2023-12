Covid e influenza, come comportarsi a Natale? Bassetti: "Fatevi un regalo"

21 dicembre 2023 a

Il Covid sta rialzando la testa. La variante Jn.1, classificata dall'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) come "di interesse", sta mettendo in crisi il Natale. Quali sono i corretti comportamenti da seguire per evitare la diffusione del virus e per stare tranquilli durante le festività? A fare chiarezza sull'argomento ci ha pensato Matteo Bassetti. Quest'anno "non serviranno misure di prevenzioni particolari, in caso di raffreddore si cercherà di aprire le finestre ed evitare di stare vicino alle persone più fragili o anziane", ha spiegato.

Il direttore della Clinica malattie infettive dell'ospedale San Martino di Genova, tuttavia, a TgCom ha anche dichiarato che "dobbiamo ricordare che il modo migliore per proteggere i nostri anziani non è evitare gli abbracci ma vaccinarli". Bassetti ha cercato di non creare allarmismo e ha chiarito che "un milione di persone a letto mi sembra un dato in linea con quello che è sempre avvenuto anche prima del virus. Purtroppo le vacanze di Natale portano, oltre ai malanni di stagione, anche un intensificarsi del Covid. Abbiamo avuto incremento significativo dell’influenza negli ultimi 15 giorni che incide circa per il 40%, perciò la proporzione potrebbe essere 40% influenza e 60% Covid".

Covid a parte, infatti, bisogna considerare anche altri virus e i malanni di stagione. "Il Covid è davvero l’ultimo problema. Se togliamo tutte le persone anziane e fragili per le quali il virus è ancora un problema, per la stragrande maggioranza delle persone è peggio avere l’influenza che non il Covid", ha continuato l'infettivologo. Quindi l'appello: "Vaccinarsi per l’influenza e non vaccinarsi per il Covid è un po’ come mettersi in testa un casco integrale e andare in moto senza allacciarselo. C’è ancora tempo per vaccinarsi, fatevi questo regalo di Natale".