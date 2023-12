Meteo Natale, Sottocorona: "C'è chi spara numeri...". Il punto sulle previsioni

23 dicembre 2023 a

Che tempo farà a Natale? La domanda sul meteo è d'obbligo in vista dei giorni in cui si sta in famiglia o con gli amici. Paolo Sottocorona, il meteorologo di La7, ha fornito le previsioni per i prossimi giorni nel corso del Tg: ebbene, "la perturbazione che si è appoggiata alle zone alpine ieri con scarsi effetti ormai è fuori dalla nostra portata", spiega l'esperto. Avremo così "un po' di nuvole, queste ci sono, ma il tempo non cambierà molto".

Ma farà freddo o sarà caldo per il periodo? "Si è parlato molto del caldo e ne ho parlato anch'io, in senso inverso perché sono sempre bastian contrario...", ironizza Sottocorona che poi entra nel merito: "Non farà troppo caldo, faranno temperature sulla media alta della media, cioè saranno temperature non fredde", spiega il meteorologo che riserva una stoccata a qualche collega: "A sparare i numeri... lo lascio ad altri, questo divertimento". CI sono vari fenomeni che possono portare temperature insolite per l'inverno, ma non siamo davanti a un'ondata di caldo, spiega ancora Sottocorona che chiude il discorso: "Affermarlo equivale a fare disinformazione".

Che Vigilia di Natale ci aspetta, fase fredda? Risponde Sottocorona

Tornando alle previsioni sabato 23 dicembre avremo qualche nuvola sporadiche, debolissime piogge ma "per il resto il tempo rimane stabile". Domenica 24 dicembre, vigilia di Natale, "ancora qualche debole pioggia sul versante tirrenico, piccole incertezze in giornate forse un po' grigie. Ma insomma non è maltempo", afferma il meteorologo. Lunedì 25 dicembre ci sarà"qualche pioggia in più", mente le nuvole "tengono le minime abbastanza alte".