Meteo, temperature sopra le medie: quanto dureranno? Giuliacci: c'è il cambio di passo

Nel cuore di una fase meteorologica anticiclonica e insolitamente mite, le temperature mantengono un costante superamento delle medie, specialmente nelle zone costiere e montane. Sebbene si registri un lieve raffreddamento nei bassi strati atmosferici a causa delle inversioni termiche e nelle regioni del sud-est, dove si avvertono raffiche di aria fredda provenienti dai Balcani, mancano le perturbazioni, segnalando un'anomalia per il periodo. Questo è quanto emerge dall'ultima analisi offerta dal team del colonnello Mario Giuliacci.

Come si legge sul sito meteogiuliacci.it , il clima attuale, caratterizzato da temperature al di sopra delle medie fino al giorno di Santo Stefano, evidenzia un soleggiamento persistente. Tuttavia, le prospettive di cambiamento nel pattern meteorologico suscitano incertezza, con la possibilità di un canale umido atlantico che potrebbe aprirsi in seguito. Al momento, i modelli meteorologici non concordano pienamente sulla situazione, rendendo difficile una previsione precisa. Nonostante un dicembre inizialmente promettente, le alte pressioni continuano a dominare, scoraggiando la formazione di precipitazioni. L'inverno, che un tempo portava con sé periodi freddi e nevicate diffuse, sembra essere ormai un ricordo. Le alte pressioni, costanti e invadenti in tutte le stagioni, delineano la nuova tendenza.

È evidente che l'inverno, come lo conoscevamo una volta, è ormai scomparso. La situazione attuale non può essere ignorata o mascherata con false speranze. Le fasi meteorologiche miti e asciutte esistevano anche nel 1800, ma erano eccezioni alternate a periodi freddi. Ora, invece, la realtà è quella di un'inversione, con periodi freddi che diventano sempre più rari. L'inverno si sta trasformando in una stagione ibrida, un mix tra primavera e autunno, sottolineando il persistente cambiamento climatico.