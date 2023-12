Meteo, che Vigilia di Natale ci aspetta. Fase fredda? Risponde Sottocorona

22 dicembre 2023 a

A pochissimi giorni dal Natale e dalle feste, le previsioni meteo sono oggetto di attenzione di molti. Come accade ogni mattina, Paolo Sottocorona, in diretta dallo studio di Omnibus, ha diffuso l'ultimo bollettino e ha annunciato che tempo ci aspetta. "Qualche pioggia" bagnerà oggi le isole maggiori e il basso Tirreno. Ma, ha avvertito l''esperto, "oltre questo non si va". "Qualche nuvola, ma pioggia sostanzialmente nessuna al Centro e al Nord", ha continuato, per poi aggiungere che "i fenomeni intensi prendono tutti i versanti alpini esterni, ma difficilmente entra all'interno". Attenzione: "Sui crinali sicuramente le precipitazioni ci sono".

Paolo Sottocorona è quindi passato a illlustrare le condizioni meteorologiche della giornata di sabato. Prevista "un'attenuazione di questi fenomeni intensi al di là dell'arco alpino" e "un'attenuazione anche delle incertezze sulle isole maggiori e sul basso Tirreno". L'esperto è stato chiaro "sempre più deboli" e ha proseguito specificando che il cielo sarà "un po' grigio" e che ci sarà giusto "qualche pioviggine".

Per quanto riguarda la giornata di domenica, quella della Vigilia, è attesa la presenza della "bassa pressione". "Valore alto, quindi pressione relativamente bassa", ha spiegato Sottocorona. Questo vuol dire che i fenomeni saranno "molto molto deboli e prenderanno il Centro e il Sud sul versante tirrenico". Le temperature minime? "Ricompare qualche zona in giallo, c'è qualche aumento e non è una fase fredda", ha concluso l'esperto.