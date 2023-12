Meteo Natale, che succede tra Vigilia e Santo Stefano: "Arrivano le eccezioni"

23 dicembre 2023 a

Meteo, cosa succederà nei giorni a cavallo di Natale? Le previsioni presenti sul sito 3bmeteo.com parlano di Vigilia, Natale e Santo Stefano. Saranno tre giorni caratterizzati dalla presenza dell'anticiclone atlantico che porterà tempo stabile praticamente ovunque ma non mancheranno le eccezioni. Andiamo a vedere nel dettaglio di che si tratta.

All'interno dell'anticiclone atlantico si muoveranno correnti umide occidentali che provocheranno alcuni addensamenti e anche locali e deboli piogge. In particolare, i territori maggiormente interessati da questi fenomeni saranno le regioni sul versante tirrenico, dalla Ligura alla Campania passando per il Lazio. Anche l'Umbria e le aree centrali saranno interessate da questi annuvolamenti. Per quanto riguarda le temperature, saranno in lieve calo un po' su tutta la Penisola.